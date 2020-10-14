جمال بلماضي: هدفنا هو التألق في كأس العالم 2022

صرح المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، بأن لديهم حافز ورغبة كبيرة في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، والتألق والظهور بوجه مشرف خلال هذا المونديال.









وتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المنتخب المكسيكي 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء بلاهاي الهولندية.





وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة :"نبحث عن التطور وأن نكون أكثر قوة. أعتقد أننا بدأنا نقترب من المستوى العالي، المنتخبات حتى من خارج إفريقيا باتت تحترمنا حيث تدرك جيدا أنه ليس من السهل مواجهة الجزائر. الهدف الأول حققناه".





وأضاف :"اللاعبون يرغبون في الذهاب بعيدا، هم يريدون المشاركة في كأس العالم والتألق في هذه البطولة، ذلك هو هدفنا، لكن قبل الوصول إلى هذا الهدف يجب ان نعمل كثيرا، وهو ما نحن بصدد القيام به".





وتحدث بلماضي، عن المباراة أمام المكسيك، واعتبر أن المنتخب الجزائري كان يستحق الفوز فيها لكونه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ55 وكان متقدما على منافسه حتى دقيقتين قبل النهاية،منتقدا في نفس الوقت القرارات التحكيمية التي وصفها بـ "المجحفة".





وتابع: "أعتبر التعادل أمام المكسيك في مثل هذه الظروف نتيجة أكثر من جيدة بل فوزا. أنا سعيد جدا لأداء اللاعبين، لقد نفذنا كل ما كنا نبحث عنه خلال المعسكر الإعدادي، ولم أتفاجأ لردة فعلهم".





وأوضح بلماضي، أن منتخب المكسيك فاجأه بطريقة لعبه في الشوط الأول والضغط الذي مارسه على حامل الكرة، قبل أن يعمد إلى تصحيح بعض الأمور في الشوط الثاني، وهو ما سمح للمنتخب الجزائري بخلق فرص أكثر من منافسه.





واستطرد :"منتخب المكسيك هو المنافس الذي كما نريد مواجهته بالنظر لطريقة لعبه وتنظيمه الجماعي الجيد والفرديات التي يضمها. لاعبونا كانوا في المستوى ولعبوا بالروح المعهودة ولم تكن هناك أخطاء في الشوط الثاني".





وأشار بلماضي إلى أن "المكسيك منتخب مختلف عن نيجيريا وأفضل منه مستوى"، لافتا إلى أن "الخضر" سيلعبون مستقبلا أمام المنتخبات "التي تسمح لهم بالتطور".





كانت الجزائر فازت على نيجيريا 1-0، في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة الماضي بمدينة كلاجنفورت بالنمسا.



