الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل للرحلات الدولية ل20 وجهة

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أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، للمسافرين المصرح لهم، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة حتى الآن بينهم عدة دول عربية هي القاهرة ودبي وعمان وتونس والخرطوم.



ووفقًا لسبق، قالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «تعلن الخطوط السعودية للمسافرين المصرّح لهم عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة حتى الآن».



وأوضحت الخطوط السعودية، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري، موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين، كما هو موضح بالجدول.



وطالبت الخطوط السعودية من جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مبينة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).