نيفين رجب بين التراثى والمعاصر في دار الأوبرا

Advertisements



تقدم المطربة نيفين رجب حفلا في الثامنة مساء الأحد ١٨ اكتوبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا بمصاحبة فرقتها الموسيقية التى تضم العازفين شريف مصطفي " بيانو " , كريم عدنان " كونتر باص " ، محمد شرارة " كمان " ، محمود زكريا " فيولا " ، هاني بدير " ايقاع " .

أعدت نيفين برنامج فنى يتنوع بين الاعمال التراثية والمعاصرة منها ال جاني بعد يومين ، بنلف ، حبيبي يا عاشق ، اهواك ، وانا مالي ، دارت الايام بالإضافة إلي احدث أغانيها الخاصة بعنوان كل اخر يوم كلمات حسين محمد ولحن مدين وتوزيع محمد عاطف الحلو .

يذكر أن نيفين رجب نشأت فى أسرة فنية ، فوالدها الموسيقار الكبير الدكتور رضا رجب العميد الاسبق للمعهد العالي للموسيقي العربية ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية والاحداث الفنية الهامة فى مصر منها دار الأوبرا المصرية ، مركز الدبلوماسيين الأجانب، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية .