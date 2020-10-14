نيفين رجب بين التراثى والمعاصر في دار الأوبرا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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تقدم المطربة نيفين رجب حفلا في الثامنة مساء الأحد ١٨ اكتوبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا بمصاحبة فرقتها الموسيقية التى تضم العازفين شريف مصطفي " بيانو " , كريم عدنان " كونتر باص " ، محمد شرارة " كمان " ، محمود زكريا " فيولا " ، هاني بدير " ايقاع " .
أعدت نيفين برنامج فنى يتنوع بين الاعمال التراثية والمعاصرة منها ال جاني بعد يومين ، بنلف ، حبيبي يا عاشق ، اهواك ، وانا مالي ، دارت الايام بالإضافة إلي احدث أغانيها الخاصة بعنوان كل اخر يوم كلمات حسين محمد ولحن مدين وتوزيع محمد عاطف الحلو .
يذكر أن نيفين رجب نشأت فى أسرة فنية ، فوالدها الموسيقار الكبير الدكتور رضا رجب العميد الاسبق للمعهد العالي للموسيقي العربية ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية والاحداث الفنية الهامة فى مصر منها دار الأوبرا المصرية ، مركز الدبلوماسيين الأجانب، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية .

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