شيريهان عن وفاة محمود ياسين "كان وسيظل علم مصري مشرف وعظيم لنا ولجميع الأجيال"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعت الفنانة شيريهان الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

حيث نشرت شيريهان صورة تجمعها بالراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبرت شيريهان عن حزنها لرحيله وكتبت : كان وسيظل علم مصري مشرف وعظيم لنا ولجميع الأجيال من بعدنا شرفتنا على جميع المستويات.. خلق أخلاق إلتزام وكنت وجهة فنية عظيمة .

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بنسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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