محمد صلاح سفير الماركات العالمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

حرصت منصة إنسايت الإليكترونية على رصد حملة للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وذلك مع أحد منتجات التليفون المحمول التي انتشرت في مصر بالتزامن مع الإمارات، حيث لاقت هذه الحملة انتشاراً واسعاً في الأسواق.









وأشارت المنصة التي تستخدم النواحي الإستراتيجية والفنية وانعكاسها على المعلن وأيضا جمهور الأسواق إلى أن محمد صلاح هو سفير الماركات العالمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.









ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها محمد صلاح كواجهة لتسويق الماركات المختلفة حيث ظهر في 16 حملة إعلانية خاصة بعشرة ماركات عالمية ومحلية خلال عام 2019.