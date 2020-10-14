إصابة 6 أشخاص في حادث انفجار سيارة بعد تصادمها مع أخرى بقنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 6 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، بالقري من مزلقان الجزيرية بالطريق الزراعي في قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بقنا، يفيد إصابة كل من عاطف عبدالنبي سليم، 22عامًا، وبخيته جمعة أحمد، 42 عامًا، وخالد ايمن أمين، 10 أعوام، وأمل عبدالرسول محمد، 21 عامًا، وأبوالحسن محمد محمود، 48 عامًا، وعماد جلال يحيى، 30 عامًا، بسحجات وكدمات، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، بالقري من مزلقان الجزيرية بالطريق الزراعي في قنا.

تم نقل المصابين الى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن ثنا، اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطارا انفجار سيارة ملاكي بعد تصادمها بأخرى ميكروباص، بالقري من مزلقان الجزيرية بالطريق الزراعي في قنا.

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