محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء الموقع العام للانهيار الجزئي الذي حدث بعدد من المنازل بشارعي الصفا وعلاء الدين بحي ابو هلال جنوب مدينة المنيا، وذلك بسبب حريق شب في أحد المنازل وطالت الخسائر الجزيئة 6 منازل مجاورة بالشارعين.

تابع المحافظ تداعيات الحريق، والذي تسبب في إصابة 9 أشخاص دون حدوث وفيات، ووجه المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن من الاولي بالرعاية كبديل للأسر المتضررة من الحريق، حيث جرى على الفور إخلاء المنازل المتضررة من قاطنيها.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من الحريق، وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المنيا العام، موجها الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وكلف المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالتنسيق مع كلية الهندسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على سبب انهيار المنزل مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة تحسبًا لأي طوارئ، وحفاظًا على سلامة وحياة قاطنيها.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)
محافظ المنيا يتفقد موقع "حريق" تسبب في انهيار 6 منازل (صور)

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