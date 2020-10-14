العثور على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض في قنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بفرشوط، محافظة قنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب، مطعونا بسلاح أبيض بفرشوط. 


وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بالعثور على جثة كريم بدري رستم، ١٨ عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، مطعونا بسلاح أبيض. 

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.

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