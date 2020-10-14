نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
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واصل الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين، لصقل مهاراتهم، بمحاضرة عن منظومة المتغيرات المكانية، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وفي بداية المحاضرة، رحب نائب محافظ الفيوم، بنائب محافظ المنيا شاكرًا له تلبية الدعوة رغم مشقة السفر، مؤكدًا أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة لتبادل العلوم والخبرات، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن، ومتابعة التطور العلمي في عصر التحول الرقمي ونظم المعلومات في ظل المستحدثات العلمية الجديدة.

ومن جانبه، أوضح نائب محافظ المنيا ــ خلال محاضرته ــ أهمية التعرف على منظومة المتغيرات المكانية وأهدافها وفوائدها، في ظل توجه الدولة لصد وترصد ومتابعة كافة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف أو الزراعة، لافتًا إلى أهمية حق الدولة فى الحفاظ على مقدراتها خدمة للأجيال القادمة.

وأضاف نائب محافظ المنيا أن منظومة المتغيرات المكانية بدأ العمل بها بالفعل بمحافظتي المنيا والقليوبية وجاري الإعداد للعمل بها بمحافظة الفيوم خلال الأسبوع القادم، موضحًا أن المنظومة تقوم برصد المتغيرات المكانية يوميًا بما لا يسمح لأي متعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالمخالفة أو بالبناء داخل الكتل السكنية المستقرة أو تعلية دون ترخيص.

وتابع نائب محافظ المنيا بأن منظومة المتغيرات المكانية تعمل من خلال الأسلوب العلمي في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي والربط المعلوماتي وتوحيد قواعد البيانات، والعمل على ربط المنشأة بالشخص بواسطة الرقم القومي للمنشأة، كما تعمل المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات كمنظومة المعلومات الجغرافية وهيئة الاستشعار عن بعد والشبكة العامة للسلامة الموحدة.

كما استعرض تجربة محافظة المنيا والخرائط المعلوماتية التى تم اعدادها بواسطة منظومة المتغيرات المكانية، بهدف التأكيد على أن المنظومة تساعد على اتخاذ قرار علمي سليم حال مواجهة الأزمات.

وعقب المحاضرة استمع نائبا محافظا الفيوم والمنيا لتساؤلات الحضور واستفساراتهم ومقتراحاتهم، وتم الرد عليها بأسلوب علمى ومن خلال الخرائط المعلوماتية.
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين

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