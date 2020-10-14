إلهام شاهين ترثى الراحل محمود ياسين

Advertisements

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



حيث نشرت إلهام صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبر عن حزنها لرحيله وكتبت : البقاء لله فقدنا نجم كبير وشخصية عظيمة الفنان محمود ياسين.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله.. خالص التعازي لزوجته الفنانة العزيزة شهيرة وابنه عمرو محمود ياسين وابنته رانيا.. ربنا معاكم ويصبركم على فراقه .. كان فنان وإنسان محترم قدم لنا أعمال عظيمة ستظل خالدة.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بنسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.