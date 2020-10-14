اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انفجرت سيارة ملاكي منذ قليل، في حادث تصادم سيارة مع ميكروباص، بالقري من مزلقان الجزيرية بالطريق الزراعي في قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن ثنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا انفجار سيارة ملاكي بعد تصادمها بأخرى ميكروباص، بالقري من مزلقان الجزيرية بالطريق الزراعي في قنا.

جاري الكشف عن المصابين وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)
اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)
اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)
اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)
اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)
اشتعال النيران في سيارة بعد حادث تصادم بقنا (صور)

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