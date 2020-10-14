فرقة المسرح القومي تنعي الراحل محمود ياسين

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نعت فرقة المسرح القومى ومديرها الفنان إيهاب فهمى ببالغ الحزن و الأسى النجم الكبير الفنان محمود ياسين، أحد مديرى فرقة المسرح القومي السابقين الذين ساهموا في إثراء المسرح المصرى والذي بدأ مشواره المسرحي منها أيضاً.



تنوعت أعمال الراحل ما بين المسرح و السينما و التلفزيون و الاذاعة ، حيث أعطى الكثير للمسرح المصري من خلال مجموعة فارقة من الأعمال المسرحية منها " الزير سالم"، " ليلة مصرع جيفارا"، "عودة الغائب"، " ليلى و المجنون" ، "الزيارة انتهت "و غيرها من الاعمال ، بالاضافة الى أدواره بالسينما و الدراما التلفزيونية، و التي كانت و ستظل علامة من علامات الفن المحفورة في ذاكرة جمهوره ، بالاضافة الى توليه ادارة فرقة المسرح القومي العريقة في الفترة من ١٩٨٨ و حتى ١٩٩٠، فكان مثالا يحتذى به في الصدق الفني و الاحترام ، و قدم العديد من الاعمال الناجحة و النجوم الكبار على خشبة المسرح القومي اثناء إدارته للفرقة.



أسكنه الله فسيح جناته ، وألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان ، و إنا لله و إنا إليه راجعون .