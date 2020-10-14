وداعًا فتي الشاشة الأولي وهرم من أهرامات الفن.. هكذا نعى هاني رمزي محمود ياسين

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نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.



حيث نشر هاني رمزي صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبر عن حزنه لرحيله وكتبت : وداعاً فتي الشاشة الأولي وهرم من أهرامات الفن والثقافة في مصر والوطن العربي .. مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة.. إلي رحمة الله عزائي لأسرته ولكل أحبابه .



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بنسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.