تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، صور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الكشف على أهالي محافظة القليوبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.


وقالت وزارة الصحة ان العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)
تواصل فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية (صور)

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