النداء الأخير.. نصائح مهمة للحصول على منحة الـ ٥٠٠ جنيه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أطلقت وزارة القوى العاملة النداء الأخير من أجل تجهيز كل ما يخص ملف صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، التي تضررت من ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة القوى العاملة: "ينتهى غدًا الخميس 15 أكتوبر الجارى، فى تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، الموعد النهائى لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ 500 "المرحلة الرابعة"، بعد أن بدأ التحديث السبت الماضى، وذلك على موقعى القوى العاملة ومجلس الوزراء".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة عقب الانتهاء من تحديث بيانات المتقدمين عن طريق الجهات المعنية، تمهيدًا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وفيما يلي يقدم "الفجر" النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لتحديث البيانات الخاصة بالعمالة الغير منتظمة قبل أن ينتهي الموعد:

- لتسجيل بياناتك أو تحديثها ضمن العمالة الغير منتظمة للحصول على منحة الـ 500 جنيه، ذلك يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على شبكة الانترنت.

- يتطلب على الشخص الذي يريد تحديثه بياناته التوجه إلى منحة العمالة الغير منتظمة أو المتضررة من خلال الموقع.


- للمشاركة في منحة العمالة المتضررة يتوجب عليك التسجيل أولًا وتعبئة الحقول الضرورية: https:labour.idsc.gov.egGCPRequestStakeholderForm.aspx.


- اختر تحديث بيانات المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، ستجد أيقونة "استكمال البيانات"، وهنا تبدأ في كتابة البيانات المطلوبة منك وفقا للموقع.

- سيتطلب التسجيل إدخال الاسم رباعي والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل، والمهنة، بالإضافة إلى باقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه.

- هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة فى منحة العمالة المتضررة، ويجب ألا تنسى حفظ البيانات.

- خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار احقيتها في الحصول على المنحة.

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