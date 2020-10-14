"اداب عين شمس تعلن عن إطلاق 4 برامج مميزة بمصروفات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أطلقت كلية الآداب بجامعة عين شمس ٤ برامج دراسية مميزة وتتضمن: (برنامج الدراسات الانجليزية البينية _ برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية _ برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية " جيوماتكس " وبرنامج اللغة الهندية).

وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية على أن هذه اليرامج تعد نقلة نوعية في التعليم بالكلية بعيدا عن التقليدية والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الفرصة لإيجاد خريج متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل

وأوضح مرتضى إن الكلية بدات في استقبال طلبات التحاق الطلاب بتلك البرامج للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ وتشترك البرامج في شروط عامة وهي حصول الطالب على شهادة اتمام الثانوية العامة او شهادة معترف بها من المجلس الاعلي للجامعات وكذلك تقبل الطلاب الوافدين وفقا للقواعد المتبعة في ذلك بالاضافة الي الشروط الخاصة بكل برنامج حيث يشترط برنامج الدراسات الانجليزية البينية حصول الطالب على ٤٥ درجة في مادة اللغة الانجليزية، اما برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية فيشترط الا يقل مجموع اللغات الثلاث ( اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى _ اللغة الأجنبية الثانية ) للطالب عن ٧٠% اما برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية " جيوماتكس " فلا يضع اي شروط خاصة للالتحاق به.
ويشترط برنامج "اللغة الهندية " ألا يقل مجموع اللغات الثلاث ( الللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى _ اللغة الأجنبية الثانية ) للطالب عن ٧٠% ومن الجدير بالذكر ان كل برنامج يقبل عدد ٢٠٠ طالب فقط.

وفي هذا الإطار يتقدم الأستاذ الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس بالشكر الي السيد الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير بالتعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم الكامل والمستمر لتطوير التعليم الجامعى وفتح افاق جديدة لمواكبة التطور السريع في طرق الدراسة والبرامج المقدمة على جميع المستويات التعليمية.

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