رغم إصابة 5 أشخاص.. تعليم كفر الشيخ ينفي غلق مدرسة بسبب كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أرسلت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فريقا من الطب الوقائي لمدرسة الشهيد نصر الله حماد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، وذلك عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا توفي أحدهم أمس الثلاثاء متأثرا بإصابته.


وكانت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد قررت إيقاف مجموعات التقوية بمدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، عقب إصابة 5 معلمين بفيروس كورونا توفي أحدهم متأثرا بالإصابة.

وكان المتوفي كان مسئولا عن توريد الكتب للطلاب ويدعى «علي. ف. ا»، وباقي الإصابات بين صفوف المعلمين، منذ بدء إعطاء دروس التقوية للطلاب، وباقي المصابين بالمدرسة هم «سامح. س. ر، مها. ر، ميرفت. ع، علي. ا»، وأن عددا منهم قد تماثل للشفاء ومنذ إصابتهم بالفيروس لم يأتوا للمدرسة، وهم حاليا في العزل المنزلي.

وأوضحت كشك، أنه لم يصدر قرار بإغلاق أي مدرسة حتى الآن بسبب فيروس كورونا أو لأي سبب أخر، موضحة أن كافة المدارس مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، ومع تكثيف عمليات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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