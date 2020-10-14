وفاء سالم وعزة لبيب فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ (صور)

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زارت الفنانة وفاء سالم والفنانة عزة لبيب و د. مها نور رئيس مجلس اداره جمعية سحر الحياة لدعم ابطال السرطان ومؤسس مبادرة ذراعي خط احمر والنائبة مايسة عطوه وكيل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب وسناء زايد سفيرة النوايا الحسنة لعمال مصر والعمال العرب مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧.





وذلك فى إطار الاحتفال بشهر اكتوبر الوردى، شهر التوعية بسرطان الثدي لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر وقاموا بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى ، واشادوا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.





وقالوا إن اجمل مايميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه واضافوا ان المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية ودعوا كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للاورام ٧٧٧ للقضاء على مرض السرطان اللعين كما دعت كل سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن .





