"بيترجم أبحاث على الإنترنت".. الأموال العامة تضبط حاصل على بكالوريوس تجارة بالدقهلية

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)، بتلقى العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي على إحدى شركات تحويل الأموال من العديد من الأشخاص بالدول العربية والأجنبية مقابل ترجمة أبحاث علمية على "الإنترنت" وعقب ذلك يقوم بإستلام تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 50000 - خمسون ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



