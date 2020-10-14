الرعاية الصحية: تقديم 350 ألف خدمة طبية وعلاجية ببورسعيد

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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 350 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام الثاني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة (يوليو – سبتمبر) 202



وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي المترددين على الوحدات والمراكز الصحية ببورسعيد خلال هذه الفترة بلغ 229ألف و668 متردد، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة واللازمة لهم، والتي تشمل تقديم 178ألف و612 خدمة طبية من خلال عيادات طب الأسرة، إجراء 57ألف و38 فحص طبي، بالإضافة إلى تقديم 41ألف و718 خدمة طبية بعيادات الأسنان، 9950 بعيادات تنظيم الأسرة، كما تم فحص 6481 سيدة بعيادات النساء، 10آلاف و107 كشف بعيادات الباطنه والأطفال، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والمعامل والتي بلغت 67ألف و515 فحص طبي ومعملي، فضلًا عن تقديم 14ألف و597 خدمات الطوارئ.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويتم تقديم خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة، والبالغ عددهم 603ألف منتفع، من خلال 31 وحدة ومركز صحة طب أسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية التي تقدم من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد، التضامن، السلام بورسعيد).





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

