الأرصاد: توضيح هام بشأن الظواهر الجوية الحادة على المملكة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا للتوقعات، لا مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.





وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «الناطق الرسمي: وفقًا للتوقعات، لا يوجد أي مؤشرات على ظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة. وما يُتناقل عبر مواقع التواصل غير دقيق، ونحذر من تداولها، ونأمل متابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة».



