إحباط ترويج 630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بأسوان

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة 4 أشخاص بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بالإتجار بالسجائر مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها، مُتخذين من مسكن أحدهم مكانًا لتخزينها مستخدمين فى ذلك سيارتين ملك إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وعُثر بحوزتهم على (630000 – ستمائة وثلاثون ألف علبة سجائر مجهولة المصدر متنوعة)، والسيارتين المشار إليهما، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار خطة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجاري وحيازة السلع والمنتجات مجهولة المصدر.

أخبار تهمك

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ 33 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 15 ساعة

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

ربيع ياسين ينتقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

باتشيكو يُخطر نجم الزمالك بالإنتظام في مران الفريق بالمغرب

منذ 38 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تفاصيل جلسة موسيماني مع محللي الأداء بالأهلي تحضيرا للوداد

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي