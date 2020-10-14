أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

حالة من الغضب العارم تسيطر على مسئولي النادي الأهلي ضد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب استمرار طلبه الرحيل عن الفريق صفوف الفريق في الوقت الجاري رغم استعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المرتقبتين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مسؤولو النادي الأهلي تفاجئوا برغبة اللاعب أحمد الشيخ والحاحه في الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم وهو ما أثار غضبهم ضد اللاعب بسبب المرحلة الحساسة التي يستعد لها الفريق قبل نهائيات دوري الأبطال.

ما زاد مسئولي الأهلي غضبا ضد أحمد الشيخ، ظهوره في إحدى حفلات السينما الخاصة وإعلانه عبر منابر السوشيال ميديا المختلفة عدم اكتراثه بمشوار الفريق الأفريقي.

وزاد أحمد الشيخ في طلباته من الأهلي ورغم الموافقة على رفع قيمة عقده الا أن اللاعب أصر الحصول على راتب الفئة الأولى أسوة بباقي نجوم الفريق الأحمر رابطا ذلك بتلقيه عرض من نادي بيراميدز بنفس القيمة.

وأبلغ مسؤولو الكرة في الأهلي، اللاعب، باستياءهم الشديد تجاهه بسبب طلباته التي تأتي في غير موعدها لاستعداد الفريق لمواجهتي الوداد.