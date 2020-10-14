أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد
حالة من الغضب العارم تسيطر على مسئولي النادي الأهلي ضد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب استمرار طلبه الرحيل عن الفريق صفوف الفريق في الوقت الجاري رغم استعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المرتقبتين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مسؤولو النادي الأهلي تفاجئوا برغبة اللاعب أحمد الشيخ والحاحه في
الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم وهو ما أثار غضبهم ضد اللاعب بسبب المرحلة
الحساسة التي يستعد لها الفريق قبل نهائيات دوري الأبطال.
ما زاد مسئولي الأهلي غضبا ضد أحمد الشيخ، ظهوره في إحدى حفلات السينما
الخاصة وإعلانه عبر منابر السوشيال ميديا المختلفة عدم اكتراثه بمشوار الفريق
الأفريقي.
وزاد أحمد الشيخ في طلباته من الأهلي ورغم الموافقة على رفع قيمة عقده الا
أن اللاعب أصر الحصول على راتب الفئة الأولى أسوة بباقي نجوم الفريق الأحمر
رابطا ذلك بتلقيه عرض من نادي بيراميدز بنفس القيمة.
وأبلغ مسؤولو الكرة في الأهلي، اللاعب، باستياءهم الشديد تجاهه بسبب
طلباته التي تأتي في غير موعدها لاستعداد الفريق لمواجهتي الوداد.
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