أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:58 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
عمرو محمد
Advertisements

حالة من الغضب العارم تسيطر على مسئولي النادي الأهلي ضد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب استمرار طلبه الرحيل عن الفريق صفوف الفريق في الوقت الجاري رغم استعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المرتقبتين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

 

مسؤولو النادي الأهلي تفاجئوا برغبة اللاعب أحمد الشيخ والحاحه في الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم وهو ما أثار غضبهم ضد اللاعب بسبب المرحلة الحساسة التي يستعد لها الفريق قبل نهائيات دوري الأبطال.

 

ما زاد مسئولي الأهلي غضبا ضد أحمد الشيخ، ظهوره في إحدى حفلات السينما الخاصة وإعلانه عبر منابر السوشيال ميديا المختلفة عدم اكتراثه بمشوار الفريق الأفريقي.

 

وزاد أحمد الشيخ في طلباته من الأهلي ورغم الموافقة على رفع قيمة عقده الا أن اللاعب أصر الحصول على راتب الفئة الأولى أسوة بباقي نجوم الفريق الأحمر رابطا ذلك بتلقيه عرض من نادي بيراميدز بنفس القيمة.

 

وأبلغ مسؤولو الكرة في الأهلي، اللاعب، باستياءهم الشديد تجاهه بسبب طلباته التي تأتي في غير موعدها لاستعداد الفريق لمواجهتي الوداد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الوداد الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي احمد الشيخ

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ 12 دقيقة

الرجاء المغربي يكشف عن انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ 19 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أحمد الشيخ يفجرها ويطالب الأهلي بالرحيل

الأهلي يخشى مفاجآت سموحة و"المدرب الزملكاوي"

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي