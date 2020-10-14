كريستيانو رونالدو يطلب ضم نجم برشلونة

يرغب تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني في تجديد عقده حتى عام 2025 ليستمر داخل قلعة كامب نو 5 سنوات مقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن تير شتيجن تلقى عرضًا من يوفنتوس بتوصية من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي طلب ضمه لتدعيم حراسة المرمى في العملاق الإيطالي.

وأضافت أن تير شتيجن صاحب الـ28 عاماً بات على بعد خطوات قليلة من حسم تعاقده بشكل رسمي بعد موافقة إدارة برشلونة على الطلبات المادية للاعب وتخصيص راتب سنوي له يقدر بـ 18 مليون يورو بشكل سنوي.