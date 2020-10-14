"صحة المنيا" تضبط 5 منشآت غذائية غير مرخصة.. وتحرر 293 محضرا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن أن "إدارة مراقبة الأغذية" بالإدارة العامة للطب الوقائي، تابعت 383 منشآة غذائية خلال سبتمبر الماضي، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 5 منشآت غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 818 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 671 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 293 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما قدم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

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