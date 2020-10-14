رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي على توجيه رسالة دعم للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.


ونشر السويسري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " صورة من إحتفاله بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي والذي كان يقوده وقتها موسيماني.


وكتب فايلر على الصورة: " موسيماني.. أتمنى أن أكرر هذا الإحتفال مرة أخرى لكن هذه المرة في المنزل يوم السبت القادم" في إشارة صريحة لدعمه لتخطي موقعة الوداد المغربي.

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