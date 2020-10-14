عاصم السعدني: سيتي كلوب سيقيم أولمبياد اكتشاف الأبطال

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي فى سيتي كلوب أن إنشاء الأكاديميات داخل النادى سيكون بشكل علمي من أجل تأهيل أبناء النادى للبطولات والمنافسات.

وقال السعدني:" هناك مهرجانات ستقام فى سيتي كلوب كل فترة، وفى نهاية الموسم الأول سنقيم أولمبياد سيتي، وستكون الأولمبباد فى جميع الألعاب وستكون الأولمبباد متداخل فيها النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي".

وأضاف:" لدينا مشروع رياضي لتدريب  أصحاب الهمم".

وتابع:" سنقوم برعاية جميع المواهب بدلًا ما المواهب تدفع الاشتراكات سنقوم برعايتهم ولدينا طموح كبير أن نتمكن من تقديم لاعبين للاحتراف خارج مصر، كما أننا سنستعين بخبرات خارجية فى المستقبل".

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