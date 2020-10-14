باتشيكو يُخطر نجم الزمالك بالإنتظام في مران الفريق بالمغرب

أبلغ الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي بالإنتظام في مران الفريق اليوم الأربعاء إستعداداً لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكانت بعثة الفريق الأبيض قد وصلت المغرب يوم أمس ويخوض الفريق مرانه الاول اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الوداد تأهباً للمواجهة النارية التي سيخوضها الفريق مع بطل الدوري المغربي.









وكلف باتشيكو الجهاز الإداري بالفريق بإبلاغ بن شرقي بالإنتظام في مران المارد الأبيض بعد أن شارك مع منتخب بلاده في نصف ساعة فقط ضد الكونغو يوم أمس في اللقاء الدولي الودي.



