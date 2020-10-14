حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية







كما طالبت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.



كان تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا منطقة الدخيلة لترويجها.



تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزة علي 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 طربة حشيش بقصد الإتجار بها على عملائه.