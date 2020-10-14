حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 طربة حشيش بقصد الإتجار بها على عملائه.


كما طالبت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

كان تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا منطقة الدخيلة لترويجها.

تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزة علي 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ربيع ياسين ينتقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 6 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُخطر نجم الزمالك بالإنتظام في مران الفريق بالمغرب

منذ 39 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ 34 دقيقة

تفاصيل جلسة موسيماني مع محللي الأداء بالأهلي تحضيرا للوداد

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي