تقديم 350 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 350 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام الثاني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة (يوليو – سبتمبر) 2020.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي المترددين على الوحدات والمراكز الصحية ببورسعيد خلال هذه الفترة بلغ 229ألف و668 متردد، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة واللازمة لهم، والتي تشمل تقديم 178ألف و612 خدمة طبية من خلال عيادات طب الأسرة، إجراء 57ألف و38 فحص طبي، بالإضافة إلى تقديم 41ألف و718 خدمة طبية بعيادات الأسنان، 9950 بعيادات تنظيم الأسرة، كما تم فحص 6481 سيدة بعيادات النساء، 10آلاف و107 كشف بعيادات الباطنه والأطفال، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والمعامل والتي بلغت 67ألف و515 فحص طبي ومعملي، فضلًا عن تقديم 14ألف و597 خدمات الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويتم تقديم خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة، والبالغ عددهم 603ألف منتفع، من خلال 31 وحدة ومركز صحة طب أسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية التي تقدم من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد، التضامن، السلام بورسعيد).
تقديم 350 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد
تقديم 350 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

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