سوزان نجم الدين عن الراحل محمود ياسين: "رحلة من العطاء والإبداع"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعى الفنانة سوزان نجم الدين الفنان الراحل محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

حيث نشر سوزان صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات قائلاً:" رحم الله نجم الجيل الفنان القدير محمود ياسين الذي ترك وراءه رحلة من الأبداع جسدت وتجسدت في أجمل الأزمان.. رحمه الله وغفر له والهم أهله الصبر والسلوان.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بنسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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