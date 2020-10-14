أيمن بهجت قمر ينعي وفاة محمود ياسين: قمة من قمم مصر

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نعي الشاعر ايمن بهجت قمر، وفاة النجم الراحل محمود ياسين واعتبره قمم من قمم مصر ودعا له بالرحمة.



وكتب ايمن، خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "البقاء لله .. وفاة حبيبي الفنان الكبير الاستاذ محمود ياسين الراجل اللي اتعلمنا منه الاحترام والذوق والرقي .. قمه من قمم مصر .. الف رحمه ونور .. لا حول ولا قوة الا بالله ..الفاتحة".



توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما ويعد من أعظم الفنانين الذي تمتع بنسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

