مكافحة المخدرات تحبط ترويج 40 طربة حشيش وشادو بـ3 ملايين جنيه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن "الإسكندرية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية).

وكما تم ضبط (كمية لمخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص-له معلومات جنائية) حال استقلاله دراجة نارية في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3،000،00– ثلاثة مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

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