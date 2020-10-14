ريال مدريد يعود لصفقة نيمار من جديد

ذكرت تقارير صحفية برازيلية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أصبح على قائمة اهتمامات ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد لم يبرم أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي الماضي وأنه يخطط للتعاقد مع نجوم من العيار الثقيل في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق.





ونقل موقع ديفنسا سنترال الإسباني عن صحيفة يو أو إل البرازيلية أن نيمار لا يزال خيارًا لريال مدريد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد الموقع الإسباني أن مبابي يعتبر الخيار الأول والنجم المنتظر في ريال مدريد لكن مسئولي الملكي لا يمانعون من إمكانية إقناع نيمار أيضًا بارتداء قميص الميرينجي اعتبارًا من الموسم المقبل.





وأفاد الموقع الإسباني بأن نيمار أيضًا سيكون ضمن اهتمامات برشلونة لإستعادته مرة أخرى بعد أن أبدى النجم البرازيلي ندمه على الرحيل إلى باريس سان جيرمان وطلب العودة لمرافقة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة مرة أخرى وهو ما رحب به مسئولي البرسا، حيث كان من المتوقع عودته لبرشلونة في صيف 2020 ولكن الأزمة الإقتصادية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد جعلت الأمور معقدة على النادي الكتالوني وبالتالي سيكون هناك حديث عن عودة النجم البرازيلي مرة أخرى إلى الكامب نو في الصيف المقبل.



