رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 | شروط الحصول على المعاش وخطوات التسجيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:20 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 | شروط الحصول على المعاش وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إطلاق بوابة الكترونية حيث يستطيع كل من يرغب في الحصول على المعاش أن يقوم بالاستعلام والتسجيل من خلالها، وايضا تستطيع عزيزي المواطن أن تقوم بإرسال اي شكوي متعلقة بمعاش تكافل وكرامة عبر البوابة الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن تكافل وكرامة يحتوي على 13 مليون مواطن مصري في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، واليوم من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح خطوات تسجيل الدخول وايضاً رابط التسجيل وكيفية تقديم الشكاوي تابعوا معنا.

معاش تكافل وكرامة 2020
في ظل ما يعاني منه العالم والوطن العربي من تفشي وباء كورونا الفتاك أصبح من الضروري أن يتم استبدال التعامل الورقي يتعامل الكتروني، حيث تستطيع أن تقوم بإنجاز كل مهامك وانت في المنزل، حيث كما نعلم جميعاً يتم انتشار المرض من خلال التجمعات البشرية، تستطيع عزيزي المواطن أن تقوم بتسجيل الدخول الي رابط موقع تكافل وكرامة وتقوم بالاستعلام عن القبول، كما يمكنكم ايضا تقديم أي شكوي أو مقترحات متعلقة بالمعاش.

كيفية تسجيل الدخول إلى بوابة تكافل وكرامة 2020
- يجب اولا أن تقوم بتسجيل الدخول عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).
- قم بكتابة الرقم المكون في بطاقة الرقم القومي.
- قم بمليء كل البيانات المتواجدة في الموقع مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.
- يجب أن تختار نوع الخدمة التي ترغب بها داخل البوابة.
- اضغط على كلمة الاستعلام عن معلش تكافل وكرامة وبعدها سوف يظهر امامك كل المعلومات المطلوبة.

ما هي شروط معاش تكافل وكرامة 2020؟
هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر لي كل من يرغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وسوف نقوم بتوضيح هذه الشروط فيما يلي:

- يجب أن يكون عمر المتقدم للمعاش اكبر من 35 سنة.
- يجب أن يكون مرتب المتقدم لا يزيد عن 400 جنيها مصريا.
- يجب على المتقدم أن لا يكون ون اسمه في هيئة التأمين.
- يجب على المتقدم أن يكون من المقيمين في الدولة.

كيف اقوم بتسجيل شكوي في بوابة تكافل وكرامه؟
تستطيع عزيزي المواطن أن تقوم بتسجيل أي شكوي ترغب بها من خلال بوابة تكافل وكرامة الالكترونيه، حيث كل ما عليك هو الدخول الي الموقع ثم اختيار تقديم شكوي وبعدها تقوم بكتابة اسم المحافظة التابع لها، المدينة، القسم التابع لها، بعدها يتم تحديد نوع الشكوي التي ترغب بتقديمها، وتقوم بكتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بك، والعنوان بشكل صحيح  و أخيراً تقوم بالضغط على ارسال الشكوي.

رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 | شروط الحصول على المعاش وخطوات التسجيل

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