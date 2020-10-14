التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا أمام هولندا اليوم بدوري الأمم الأوربية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأربعاء منتخب إيطاليا نظيره منتخب هولندا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية على ملعب بيرجامو الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1.

وجاءت تشكيلة إيطاليا المتوقعة للمباراة كالتالي:" دوناروما، فلورينزي، بونوتشي، أتشيربي، إيميرسون، باريلا، جورجينيو، فيراتي، كييزا، بيليجريني، إيموبيلي ".

وجاءت تشكيلة هولندا المتوقعة كالتالي:"كرول، وينديل، فان دايك، هاتيبور، كووبميينيرز، فان دي بيك، فينالدوم، آكي، بابل، ديباي، بيرجويس".

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