إيران تتعرض لهجوم سيبراني كبير

تعرضت إيران، مساء أمس الثلاثاء، لهجوم سيبراني كبير استهدف عددًا من المؤسسات الحكومية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

واستهدف الهجوم الكبير، مؤسستين حكوميتين وأدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

، بادرت الجهات الحكومية، بعد تلقيها الإنذربات، إلى قطع بعض الخدمات بشكل مؤقت وإجراء اختبارات فنية كإجراء احترازي، مشيرا إلى صدور تحذيرات احترازية لمسؤولين حكوميين وخبراء على مستوى البلاد.

ولم يكشف مركز "ماهر" لإدارة التنسيق والإغاثة في الحوادث الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، عن مصدر الهجوم وحجم الأضرار الناجمة عنه.

وقد أفادت التقارير الإعلامية، أمس بتعرض عدد من الوزارات والمؤسسات في إيران لهجمات سيبرانية أسفرت عن انقطاع شبكات وأنظمة عدد من الموانئ وتعطل النظام المصرفي.

ويذكر أن إيران، تعرضت في فبراير الماضي لهجوم سيبراني وصفته بالأكبر في تاريخها، ما أدى إلى قطع الإنترنت بشكل مؤقت.

وفي يوليو أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة هي المتهم الأول في أي هجوم سيبراني على إيران، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بشن هجمات إلكترونية واسعة على إيران.

وكانت موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية، تعرضت لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشاة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.