إيران تتعرض لهجوم سيبراني كبير

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:24 م
هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
وكالات
Advertisements

تعرضت إيران، مساء أمس الثلاثاء، لهجوم سيبراني كبير استهدف عددًا من المؤسسات الحكومية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

                       

واستهدف الهجوم الكبير، مؤسستين حكوميتين وأدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

 

، بادرت الجهات الحكومية، بعد تلقيها الإنذربات، إلى قطع بعض الخدمات بشكل مؤقت وإجراء اختبارات فنية كإجراء احترازي، مشيرا إلى صدور تحذيرات احترازية لمسؤولين حكوميين وخبراء على مستوى البلاد.

 

ولم يكشف مركز "ماهر" لإدارة التنسيق والإغاثة في الحوادث الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، عن مصدر الهجوم وحجم الأضرار الناجمة عنه.

 

وقد أفادت التقارير الإعلامية، أمس بتعرض عدد من الوزارات والمؤسسات في إيران لهجمات سيبرانية أسفرت عن انقطاع شبكات وأنظمة عدد من الموانئ وتعطل النظام المصرفي.

 

ويذكر أن إيران، تعرضت في فبراير الماضي لهجوم سيبراني وصفته بالأكبر في تاريخها، ما أدى إلى قطع الإنترنت بشكل مؤقت.

 

وفي يوليو أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة هي المتهم الأول في أي هجوم سيبراني على إيران، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بشن هجمات إلكترونية واسعة على إيران.

 

وكانت موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية، تعرضت لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشاة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم سيبراني مؤسسات حكومية ايران

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 16 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لهجوم الأحواز.. وإجراءات إيران التعسفية

وزير إيراني: الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف طهران لم تنجح

نيويورك تايمز: ترامب شنّ هجوما سريا ضد إيران فى يونيو

ترامب يدرس تدبير هجمة سيبرانية ثانية ضد إيران

وزير الدفاع الأمريكي: النظام الإيراني القمعي في طهران يرفض السلام

الحكومة الإيرانية: وضع قطاع النفط بحالة تأهّب قصوى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي