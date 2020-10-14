برنامج بدني خاص للثنائي معلول وجيرالدو لتجهيزهما لمواجهة الوداد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بوضع برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

ويشتمل برنامج «كابليو» على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل.

يذكر أن الأهلي وصل إلى المغرب أمس استعدادا لمواجهة الوداد.

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