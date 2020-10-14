سفير مصر في المغرب يطمئن على بعثة الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، على التواصل مع حمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في مدينة كازبلانكا، والتي تستعد لمواجهة فريق الوداد.

وأجرى السفير عدة اتصالات هاتفية  الخطيب؛ للاطمئنان على البعثة والتأكيد على الدعم الكامل للفريق خلال مهمته.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد مساء السبت المقبل في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس الثلاثاء إلى مدينة كازبلانكا، حيث كان في استقبالها عمر منيب قنصل مصر في المغرب؛ نظرا لتواجد السفير المصري بالقاهرة عند وصول البعثة.

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