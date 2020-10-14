كهربا يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة أملا في لحاقه بمواجهة الوداد

يواصل محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.





وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري.





ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مرانه الأول اليوم الأربعاء في مدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.











