كهربا يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة أملا في لحاقه بمواجهة الوداد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يواصل محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مرانه الأول اليوم الأربعاء في مدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.



أخبار تهمك

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي