ربيع ياسين ينتقد نجم الزمالك

انتقد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أسامة فيصل مهاجم الزمالك بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.





وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " أسامه فيصل انضم لمعسكر المنتخب الوطني ووزنه زائد عن المثالي 3 كيلو، ولابد أن أقوم بتدريبات بدنية قوية من أجل عودته من جديد لوزنه الطبيعي".





وأشار، " اللجنة الخماسية لم تساعدني في ضم اللاعبين من الأندية بشكل نهائي، وهناك تعنت كبير من الأندية خلال الفترة الماضية في انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب".





واضاف، " هناك عدد من اللاعبين يأتون من نادي إنبي بوزن كبير، وهناك عدد من المدربين لايقومون بتجهيز اللاعبين بشكل مثالي".





وواصل، "صناعة النجم أمر صعب للغاية، ولابد من العمل بشكل دائم ومساعدة من الأندية وهذا صعب للغاية من جهة الأخير".





واختتم، " لا يجب أن تكون دولة كبيرة مثل مصر تشارك في أمم إفريقيا للشباب، لمجرد المشاركة فقط، والخروج المشرف من البطولة".



