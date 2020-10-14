تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

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فتحت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة فتاة لقت مصرعها سحلا أثناء معاكستها بمنطقة المعادي.



واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المحني عليها، حيث قالوا أنها كانت عائدة من عملها وانقطع الاتصال بها حتي علموا بالحادث.



وأضافوا أنها تدعى "مريم. م" موظفة بأحد البنوك الحكومية.





وتحفظت النيابة علي جثة المجني عليها وأمرت بإعداد تقرير طبي حول أسباب الوفاة ثم التصريح بالدفن.



كما أمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها وإعداد تقرير عما بها.



البدلية عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.