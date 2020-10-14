فيسبوك ستقوم بحظر الإعلانات التي تشجع على عدم الحصول على التطعيمات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
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كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي فيسبوك - Facebook عن سياسة عالمية جديدة حول الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وتشمل حظر الإعلانات التي تثني الناس عن التطعيم لأي سبب من الأسباب.

وأشارت الشركة إلى أنها تحظر بالفعل الإعلانات التي تحتوي على خدع حول اللقاحات كما كشفت عنها السلطات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جهود فيسبوك - Facebook لتضييق الخناق على الإعلانات المتعلقة بالصحة التي تنشر معلومات مضللة، مما قد يقوض مبادرات الصحة العامة.

ستنفذ شركة فيسبوك - Facebook السياسة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، مع بعض الاستثناءات، على سبيل المثال، لن يغطي المنشورات غير المدفوعة من قبل أي شخص يحاول تثبيط التطعيم، كما أنه لا ينطبق على إعلانات الدعوة حول سياسات الحكومة بشأن اللقاحات. 

وتؤكد الشركة أنه لا يزال يتعين عليها الموافقة على هذه الإعلانات قبل أن يتم نشرها، وأنه يجب أن تتضمن معلومات "مدفوعة من قبل" لتحديد من يمولها.

ويعمل فيسبوك - Facebook مع منظمات صحية عالمية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لنشر المعلومات حول اللقاحات في مجتمعات مختلفة، والهدف هو المساعدة في زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات.

ابتداءً من هذا الأسبوع أيضًا في الولايات المتحدة ، ستدير شركة الشبكات الاجتماعية حملة معلومات من شأنها تشجيع الأشخاص على الحصول على لقاحات الإنفلونزا هذا العام، وستظهر هذه الحملة في موجز الأخبار ومن خلال مركز معلومات COVID-19 على  فيسبوك - Facebook، وتقول الشركة إنها ستوسع هذا الجهد ليشمل المزيد من البلدان في الأسابيع القليلة المقبلة.

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