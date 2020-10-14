أمين شرطة ينقذ ربة منزل بعد محاولتها الانتحار من أعلى كوبري في قنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكن أمين شرطة مكلف بتأمين كورنيش النيل في قنا، من انقاذ ربة منزل حاولت الانتحار من أعلى كوبري دندرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد تمكن أمين شرطة يدعى أحمد هلال عبدالوهاب، من أنقاذ ربة منزل تدعى أماني عبدالله، 33 عامًا، مقيمة بمنطقة الشؤون في قنا، بعد القاء نفسها من أعلى كوبري دندرة في نهر النيل.

تم استخراج الفتاة ونقلها الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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