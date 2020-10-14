المقاولون يدرس خوض مواجهة بيراميدز بالناشئين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكد المهندس محمد عاضل فتحي عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس سيمنح الفرصة لبعض الناشئين في لقاء بيراميدز في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.


وقال محمد عادل أنه في حال نجح ذئاب الجبل في حسم المُربع الذهبي خلال مباراتهم أمام نادي إنبي بالجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري والمقرر لها يوم غداً حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة من أجل إنهاء طموحات سموحة في الحصول على المركز الرابع.


وفي حالة وصول ذئاب الجبل للنقطة 54 لا يستطيع سموحة حجز المقعد الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم حال فوزه بالمباراتين الأخيرتين حيث يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. كيف صنع عماد النحاس من "الفسيخ - شربات" مع المقاولون العرب؟

المقاولون يجدد لـ"النحاس" ويغلق الباب في وجه الأهلي

خاص.. الجونة يدرس إقالة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش

أول تعليق من عماد النحاس على مفاوضات بيراميدز

10 أرقام مثيرة من انتصار المقاولون العرب على الزمالك

بعد ارتباطه بالأهلي.. عماد النحاس لـ "الفجر": سأرحل عن المقاولون العرب في هذه الحالة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي