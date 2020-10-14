المقاولون يدرس خوض مواجهة بيراميدز بالناشئين

أكد المهندس محمد عاضل فتحي عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس سيمنح الفرصة لبعض الناشئين في لقاء بيراميدز في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.









وقال محمد عادل أنه في حال نجح ذئاب الجبل في حسم المُربع الذهبي خلال مباراتهم أمام نادي إنبي بالجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري والمقرر لها يوم غداً حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة من أجل إنهاء طموحات سموحة في الحصول على المركز الرابع.









وفي حالة وصول ذئاب الجبل للنقطة 54 لا يستطيع سموحة حجز المقعد الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم حال فوزه بالمباراتين الأخيرتين حيث يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.



