موسيماني يدرس مع لاعبي الأهلي خطة عبور الوداد
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:10 م
علي نبوي
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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.
ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.
وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.