نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، المدن الجامعية، بشبرا، ومشتهر، وطوخ، وكفر سعد، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي جرت بالمدن الجامعية، لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته المطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة، للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكد الدكتور سمير، على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الجديد

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