"حلم الثراء قتله".. كشف ملابسات العثور على جثة نجار بالشرقية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بالشرقية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة نجار، مُقيم بدائرة المركز، بالقرية محل إقامته وبها سحجات متفرقة.

فقد توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى قيام المتوفى بالحفر والتنقيب عن الآثار بالإشتراك مع أربعة أشخاص من أهليته جميعهم مُقيمون بدائرة المركز، بمنزل أحدهم "ملاصق لمنزل المتوفى" وأثناء الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة فقاموا بإستخراجه والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنزل المتهم الهارب وقرروا أنه حال قيام أحدهم بالحفر سقط داخل الحفرة فنزل المتوفي لإنقاذه فسقط بجواره فقام باقى المتهمين بمحاولة إنقاذهما، وتم إنقاذ أحدهما ووفاة المجنى عليه الذى توفى حال إستخراجه وحدثت إصابته أثناء ذلك فقرروا التخلص من جثته وقاموا بنقلها بإستخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم" بالإستعانة بأحد جيرانهم " حداد - مُقيم بذات القرية"، والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور.

وأمكن ضبط الأخير الذى أيد ما جاء بالإعترافات، وبقحص مكان الحفر بمنزل المتهم الهارب تبين وجود حفرة داخل إحدى غرفه (بمساحة 1،5 × 1،5 متر بعمق 12 متر تقريبًا)، وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى نقل الجثة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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