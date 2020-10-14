برنامج غذائي للاعبي الأهلي في المغرب





وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين في المغرب؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.









وتتناول بعثة الفريق وجبة الإفطار في العاشرة صباحا بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية ظهرا بتوقيت المغرب على أن يكون هناك وجبة خفيفة في الخامسة مساء.









وكان الجهاز الفني قد طلب من عبدالرحمن سعيد استشاري التغذية للفريق، والشيف محمد الدالي الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين.



