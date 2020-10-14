ضبط 7 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية خلال حمله شنتها لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت ومخازن حفظ الأغذية وثلاجات اللحوم، اليوم الأربعاء، ثلاجه لحفظ المواد الغذائية في قليوب، عثر بها على 7 طن أسماك بشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات، تفيد وجود ثلاجة بمدينة قليوب لحفظ المواد الغذائية.



وبمداهمة الثلاجه جرى ضبط 7.3 طن أسماك مجمدة ماكريل، يشتبه في عدم صلايتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وجرى التحفظ على المكان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.